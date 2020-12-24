Росприроднадзор прокомментировал появление пены на реке Дудергофке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Обильная белая пена появилась в четверг днем на акватории реки Дудергофки в районе проспекта Народного Ополчения в Петербурге. Предварительно, причиной появления пены мог стать сброс веществ, используемых при производстве моющих средств, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"Пена обнаружена выше по течению реки в районе проспекта Народного Ополчения в месте, где река заключена в трубопереход под проспектом Маршала Жукова. Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве. Росприроднадзор продолжает контролировать ситуацию", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на поверхности реки наблюдались маслянистые пятна, но выше по течению от проспекта Народного Ополчения акватория чистая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", специалисты предприятия также выезжали на место для исследования выпусков, которые находятся на балансе "Водоканала" на этом участке. "По результатам обследования - выпуски чистые и находятся в исправном состоянии", - сообщили в пресс-службе. Специалисты произвели отбор проб.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что очевидцы заметили большое количество облаков белой пены в воздухе и на асфальте в районе реки, а также на поверхности Дудергофки.