Власти Новгородской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области перенесли выходной день для лиц, замещающих госдолжности в правительстве региона, и руководителей в органах исполнительной власти с 26 декабря на 31 декабря и рекомендовали сделать то же для работников руководителям органам местного самоуправления, предпринимателям. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что суббота, 26 декабря 2020 года, является для лиц, замещающих государственные должности в правительстве Новгородской области и должности руководителей в органах исполнительной власти Новгородской области, рабочим днем, четверг, 31 декабря 2020 года, - выходным днем", - говорится в документе.

Также в нем содержится рекомендация руководителям органов исполнительной власти региона, иных госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории Новгородской области, установить для своих работников аналогичный порядок организации рабочего времени исходя из производственной (служебной) потребности.

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.