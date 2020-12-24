Новый штамм коронавируса обнаружен в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса выявлен на швейцарской территории. Как сообщило в четверг Федеральное управление здравоохранения Швейцарии, речь идет о разновидности вируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании.

"В Швейцарии новый вариант [коронавируса], имеющий британское происхождение, выявлен в двух образцах анализов", - отметило ведомство.

Подчеркивается, что речь идет об образцах биоматериала, взятого у лиц, которые на постоянной основе проживают в Соединенном Королевстве. Наличие инфекции было обнаружено у них при прохождении тестирования во время пребывания в Швейцарии.

Федеральное управление здравоохранения исходит из того, что "лица, чьи тесты [на коронавирус] дали положительный результат, изолированы". Однако подтверждение на данный счет получено от соответствующих кантональных властей только в отношении одного из этих людей, говорится в сообщении. Что касается второго инфицированного, то кантональные власти в настоящее время устанавливают с ним контакт.

23 декабря управление здравоохранения уведомило посредством СМС-сообщений всех британских подданных и граждан ЮАР, находящихся сейчас в Швейцарии, о том, что те из них, кто приехал в страну 14 декабря и позже, должны пройти 10-дневный карантин. Ранее стало известно, что в Великобритании и ЮАР обнаружены штаммы-мутанты, обладающие более высокой степенью заразности.

14 декабря глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил о том, что, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не смогли подтвердить, что он приводит к большей летальности.