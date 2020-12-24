В 2021 году ВОЗ уделит приоритетное внимание доступу к вакцинам от COVID-19

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает обеспечение доступа к вакцинам, средствам тестирования на коронавирус и лечения вызываемого им заболевания COVID-19 одной из приоритетных задач в 2021 году. В распространенном в четверг информационном бюллетене среди важнейших проблем, требующих решения, она назвала также подготовку к новым пандемиям, борьбу с устойчивостью болезнетворных микробов к лекарствам и продвижение в мире универсального охвата услугами здравоохранения.

"2020 год был разрушительным для здоровья в мире. Неизвестный прежде вирус распространился по миру, став одним из главных убийц, обнажив недостатки систем охраны здоровья", - констатировала ВОЗ. В новом году, подчеркнула она, странам мира нужно продолжать борьбу с COVID-19 и укреплять здравоохранение. ВОЗ и ее партнеры окажут им помощь в "улучшении подготовки к пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям".

"Высшим приоритетом нашей работы будет продолжение деятельности по четырем опорным направлениям инициативы ACT-Accelerator ("Акт-акселерейтор"), нацеленной на достижение справедливого доступа к эффективным вакцинам, тестам и лечению, а также обеспечению того, чтобы системы здравоохранения были достаточно сильны для этого", - говорится в информационном бюллетене. Получение эффективных инструментов для противодействия болезни представляет собой "ключ к прекращению этой первой, острой фазы пандемии". Как напомнила организация, в 2021 году в рамках инициативы ACT-Accelerator планируется обеспечить страны с низкими и средними доходами 2 млрд доз вакцины, 245 млн терапевтических средств и тестами для 500 млн человек.

Поскольку пандемия COVID-19 высветила наличие "глубоких диспропорций" в уровне охраны здоровья в разных странах и внутри стран, ВОЗ намерена в новом году содействовать универсальному охвату услугами здравоохранения в мире. "Мы сосредоточим внимание на шагах, которые сфера здравоохранения может предпринять в целях обеспечения равного доступа к качественным услугам здравоохранения", - отметила организация.

На январь ВОЗ запланировала проведение международной встречи по проблеме растущей устойчивости болезнетворных микробов к лекарствам. Кроме того, внимание в 2021 году будет уделено расширению доступа населения к программам по выявлению и лечению таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца, а также укреплению служб помощи людям, страдающим психическими расстройствами.