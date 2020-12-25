{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дальневосточный мобильный центр медицины катастроф откроют в Хабаровске

Как сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев. создание такого центра позволит быстро разворачивать всю необходимую медицинскую инфраструктуру

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Центр медицины катастроф, который будет работать для всех регионов Дальневосточного федерального округа, откроют в Хабаровске. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Мы достигли договоренности с Минздравом России о том, что Дальневосточный передвижной мобильный центр медицины катастроф будет базироваться в Хабаровском крае. В следующем году он будет размещен в Хабаровске", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что создание такого центра позволит в кризисных ситуациях быстро разворачивать всю необходимую медицинскую инфраструктуру.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДальний Восток
Никитин: закон о развитии территорий поможет при реконструкции улиц в Нижнем Новгороде
По словам губернатора, первым этапом станет восстановление и развитие улиц Ильинской и Черниговской, где сохранят историческую застройку
Читать полностью