Дальневосточный мобильный центр медицины катастроф откроют в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Центр медицины катастроф, который будет работать для всех регионов Дальневосточного федерального округа, откроют в Хабаровске. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Мы достигли договоренности с Минздравом России о том, что Дальневосточный передвижной мобильный центр медицины катастроф будет базироваться в Хабаровском крае. В следующем году он будет размещен в Хабаровске", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что создание такого центра позволит в кризисных ситуациях быстро разворачивать всю необходимую медицинскую инфраструктуру.