Главный инфекционист США рассказал, когда в стране сформируется коллективный иммунитет

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что коллективного иммунитета от нового коронавируса в стране можно будет достичь, когда сделают прививку от COVID-19 или переболеют 70-90% населения. Такое высказывание главного американского инфекциониста приводит в четверг на своем сайте газета The New York Times.

"Когда данные опросов гласили, что прививку от коронавируса будут готовы сделать лишь около половины американцев, я говорил, что коллективный иммунитет будет достигнут, [если переболеют COVID-19 или вакцинируются] 70-75% населения. Позже, когда опросы показывали готовность 60% американцев вакцинироваться, я говорил, что достаточно будет 80-85%", - отметил Фаучи.

"В действительности мы не знаем точных цифр. Я думаю, что на самом деле речь идет о диапазоне от 70% до 90%", - подчеркнул он.

Согласно последней информации, около 1 млн человек в США уже привиты вакцинами от коронавируса, разработанными американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также американской Moderna. Ранее министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эти препараты, а к концу января число вакцинированных составит 50 млн.