В Сбербанке считают, что к концу года 16,6 млн россиян переболеют COVID-19

МОСКВА, 25 декабря./ТАСС/. Лаборатория Сбербанка "СберИндекс" подвела итоги 2020 года и проанализировал основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов. Определяющим событием стала пандемия коронавируса. По оценке Сбера, к концу декабря переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения страны, сообщается на сайте кредитной организации.

Согласно прогнозу, потребительский спрос сократится на 5,8% в годовом исчислении за счет падения потребления услуг. Номинальный объем фонда оплаты труда (ФОТ) вырастет по итогам 2020 года на 4,5%, реальный - практически не изменится.

Аналитики отмечают, что снижение ставок Банка России в ответ на кризис простимулировало рост кредитования без негативных последствий для инфляции, а правительственные программы поддержки оказали значимую помощь малому и среднему бизнесу. По прогнозу экспертов, в 2020 году будут побиты все рекорды по ипотеке - количество выдач на 40% превысит предыдущий максимум, средняя ставка по жилищным кредитам к декабрю упала до 7,3%.

На фоне низких ставок второй год подряд заметно растет интерес к финансовым рынкам. Число физических лиц на брокерском обслуживании приближается к 8 млн человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 78,7 млн человек, свыше 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 24 декабря зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровели 2 370 857 человек, умерли 53 096. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.