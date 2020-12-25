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Пакистан выдал предупреждение Google и Wikipedia за распространение богохульства

Медиарегулятор обвинил компании в выдаче "вводящих в заблуждение результатов поиска" и размещении карикатур на пророка Мухаммеда

ТАСС, 25 декабря. Управление телекоммуникаций Пакистана в пятницу выдало предупреждение компании Google и онлайн-энциклопедии Wikipedia за распространение богохульства. Об этом говорится в пресс-релизе медиарегулятора, размещенном в пятницу на его странице в Twitter.

Управление уточнило, что этот шаг в отношении Google вызван "жалобами на вводящие в заблуждение результаты поиска", включая выдачу "не являющейся подлинной версии священного Корана".

Управление потребовало от "Google "немедленно убрать незаконный контент".

В отношении Wikipedia поступили жалобы по поводу "размещения карикатур" на пророка Мухаммеда. Руководству ресурса предписывается убрать "богохульный контент во избежание уголовного преследования".

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