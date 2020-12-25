Папа Римский Франциск призвал не поддаваться национализму и правилам рынка при вакцинации

ВАТИКАН, 25 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь призвал к справедливому распределению вакцин. С таким обращением он выступил в пятницу в своей традиционной рождественской речи Urbi et orbi ("Граду и миру"), поздравляя всех католиков мира с Рождеством.

"Вакцина от коронавируса должна быть у всех, в первую очередь у слабых и нуждающихся. Мы не должны допускать проявления национализма и индивидуализма в вопросах вакцин", - сказал понтифик. Он также указал, что нельзя поддаваться "законам рынка и патентов, ставить их выше законов любви".

Также Франциск попросил у Бога помощи всем в поддержании мира в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. Эти точки гражданских конфликтов глава Римско-католической церкви упомянул наряду с Ливаном, Ливией, Сирией, Ираком, Йеменом, Ближнем Востоком, Восточным Средиземноморьем, Ливаном, а также африканскими странами и своим родным южноамериканским континентом, особенно страдающим от пандемии.

Из-за введенных итальянскими властями ограничений папское обращение транслировалось по телевидению и в интернете, а сам понтифик находился не, как принято, на балконе собора Святого Петра, а в зале благословения Апостольского дворца.

"В нынешний исторический момент, отмеченный экологическим кризисом, экономическим и социальным неравенством, усугубляемым пандемией коронавируса, мы как никогда нуждаемся в появлении братства, которое основано на искренней любви, способности принимать отличного от тебя [человека], сопереживать его страданиям, заботиться о ком-то, кто не принадлежит моей семье, национальности, религии. Он другой, но все равно мой брат или сестра", сказал Франциск.

"Пусть сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченные страны в сохранении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, как и на востоке Украины, в пользу диалога, единственного пути к примирению", - указал понтифик.

Как видно благодаря прямой трансляции портала Vatican News, площадь Святого Петра совершенно пуста. С 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин, предполагающий запрет на выход из дома без весомой причины. Верующим разрешено посещать рождественские службы в церквях, однако папское благословение формально не относится к мессе, пояснили ранее корреспонденту ТАСС в Ватикане.