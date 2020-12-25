Правительство Кузбасса и ТАСС заключили меморандум об информационном партнерстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области и информационное агентство ТАСС заключили меморандум об информационном партнерстве в преддверии 300-летия Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году. Агентство будет принимать участие в подготовке к юбилею и освещению событий праздника, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Церемония прошла после пресс-конференции о поддержке и развитии предпринимательства в Кузбассе, организованной ТАСС и центром "Мой бизнес" в Кемеровской области. Подписи в документе поставили губернатор региона Сергей Цивилев и первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков.

"Мы сегодня подписали очень важное соглашение о развитии представительства ТАСС в Кузбассе. ТАСС вместе с нами будет заниматься 300-летием Кузбасса и в дальнейшем и принимать активное участие в том, чтобы правильно позиционировать Кузбасс, показывать другое лицо [не только как крупнейшего центра угледобычи] Кузбасса всему миру", - сказал после подписания Цивилев.

"Для нас большая честь, большое событие подписание этого документа <...> Это встреча, которая открывает нам будущий год, год надежд, год юбилея, год нового информационного рывка, который ТАСС сделает в направлении Кузбасса. Наступающий год - год 300-летия Кузбасса - важен не только для региона, он важен для всей страны", - подчеркнул Калмыков.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайло Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно тот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.