Эксперт оценил данные аналитиков Сбербанка о числе заболевших коронавирусом в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Математические модели, с помощью которых рассчитывается число заразившихся коронавирусом в России, не учитывают ряд важных факторов и поэтому не могут давать достоверные данные. Об этом заявил журналистам в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

Ранее аналитики "Сбериндекса" заявили, что к Новому году число случаев заражения в России с начала пандемии может достичь 16,6 млн. По данным властей, с начала пандемии в стране зарегистрировано чуть менее 3 млн случаев заражения.

"Процитированные в некоторых СМИ выводы аналитиков о том, что количество жителей России, заболевших ковидом с начала пандемии, может значительно превышать данные официальной статистики, основываются на математической модели и не учитывают весь объем проводимых противоэпидемических и ограничительных мер, а также ряд других значимых факторов, оказывающих влияние на развитие эпидемического процесса. Именно поэтому эти выводы нельзя считать достоверными", - сказал Брико.