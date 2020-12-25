В Пермском крае до 24 января продлили запрет на работу кафе и баров в ночное время

ПЕРМЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае продлил до 24 января режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевого правительства.

"Согласно решению оперштаба, сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита - с 01.00 ночи до 06.00 часов утра, также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств. По итогам обсуждения оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. Данные меры продлены до 24 января", - сказано в сообщении.

При этом, кафе, находящиеся в аэропорту Перми, смогут работать и ночью, чтобы обеспечить питание пассажиров, прибывающих в это время.

Также на этот период продлены ограничения на работу ночных клубов, детских развлекательных центров и других развлекательных и досуговых заведений. Запрещены и культурно-массовые мероприятия.

"В регионе сохраняется рост заболеваемости. При этом большая часть заболевших - 34% - это люди 30-49 лет. Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обратил внимание, что жителям региона, ведомствам и организациям нужно с особым вниманием отнестись к соблюдению мер безопасности в предстоящие праздничные дни, чтобы не допустить увеличения заболеваемости", - отмечают в правительстве.

25 декабря в Пермском крае выявлено 332 случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных превысило 28,6 тыс. человек, из них почти 22,9 тыс. выздоровели. Коэффицент распространения болезни на сегодня составляет 1. С начала пандемии от коронавируса умерли 1 062 пациента, еще 684 - от сопутствующих заболеваний.