Более 4,6 млн человек получили помощь в рамках акции "Мы вместе"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Добровольцы акции "Мы вместе" оказали в период пандемии нового коронавируса помощь более 4,6 млн человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов акции.

"Всего с 21 марта по 23 декабря помощь в рамках общероссийской акции "Мы вместе" получили более 4,6 млн человек. Более 3 млн обратившихся получили бесплатные продуктовые наборы, 575 тыс. - доставили товары и лекарства. Более 1 млн граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к региональным штабам акции присоединилось более 183 тыс. добровольцев. Их средний возраст составил 34 года, это почти на 10 лет больше, чем средний возраст волонтеров по России.

"Более 9,5 тыс. волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в кол-центрах. Более 1,3 тыс. добровольцев работают в красных зонах. Еще около 1,3 тыс. профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тыс. человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров - они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом", - отмечается в сообщении.

Партнерами акции стали около 10 тыс. различных организаций.

Фонд акции "Мы вместе"

Граждане и организации перечислили в фонд акции "Мы вместе" более 1,8 млрд рублей, отмечается в сообщении. По данным организаторов, на благотворительные средства закупались продукты и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан. Кроме того, из этих денег оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, а также приобретались средства индивидуальной защиты и антисептики, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов.

"Не забыли добровольцы и о том, что помогает людям пережить любую сложную ситуацию. Это хорошее настроение и вера в чудо. Волонтеры "Мы вместе" организовали массовое празднование Дня Победы и Дня России. А в преддверии самой волшебной ночи запустили акцию "Новый год в каждый дом" - в образах Дедов Морозов и Снегурочек активисты по всей стране поздравляют детей, пенсионеров и устраивают концерты в жилых дворах. К ним еще можно присоединиться - подробности на сайте новыйгод.мывместе2020.рф", - говорится в пресс-релизе.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.