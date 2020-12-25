ЭЛИСТА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил 31 декабря выходным днем, сообщила в пятницу пресс-служба руководителя региона.

"В Калмыкии 31 декабря объявлен выходным днем. Сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об организации рабочего времени в этот день. В документе, в частности, рекомендовано руководителям органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований республики предоставить сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной день в предпраздничный день 2020 года", - говорится в сообщении.

В среду на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Некоторые регионы объявили этот день выходным, в некоторых субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.