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В Калмыкии 31 декабря объявлен выходным днем

Соответствующий документ уже подписал глава региона Бату Хасиков

ЭЛИСТА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил 31 декабря выходным днем, сообщила в пятницу пресс-служба руководителя региона.

"В Калмыкии 31 декабря объявлен выходным днем. Сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об организации рабочего времени в этот день. В документе, в частности, рекомендовано руководителям органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований республики предоставить сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной день в предпраздничный день 2020 года", - говорится в сообщении.

В среду на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Некоторые регионы объявили этот день выходным, в некоторых субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату СергеевичНовый год и Рождество - 2021
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