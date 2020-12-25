В Петербурге лечение на дому проходят около 70 тыс. пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Около 70 тыс. пациентов с коронавирусом, болеющие в легкой форме, проходят лечение на дому в Санкт-Петербурге. Из них 29 тыс. человек нуждаются в лекарствах, сообщили в пресс-службе администрации города.

"На 25 декабря на амбулаторном лечении находятся около 70 000 больных с легкой формой. Из них нуждаются в лекарственной терапии 29 000 человек. Остальным лекарства не требуются, так как они переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на бесплатное обеспечение лекарствами до декабря из федерального бюджета Петербургу было выделено 203 млн рублей, до конца года поступит еще 112,3 млн рублей. Также из резервного фонда правительства города на закупку бесплатных лекарств для амбулаторных больных дополнительно выделено более 321 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявили 219 581 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 129 205 человек, умерли 7 222. За последние сутки в городе выявили 3 751 случай заражения.