Во Владивостоке открылся парк "Россия - моя история"

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Культурный центр "Россия - моя история" открылся в субботу во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Столица Дальнего Востока стала 23-м городом, где созданы площадки парка.

"Масштабный культурный центр распахнул свои двери в приморской столице в субботу, 26 декабря, во Владивостоке открылся исторический парк "Россия - моя история". Создателями парка стали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Здесь установлено новейшее проекционное, звуковое оборудование, сенсорные экраны, а об истории родного государства рассказывается в доступной форме как для взрослых, так и для детей", - говорится в сообщении.

В церемонии запуска музея принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Вместе с другими почетными гостями он осмотрел мультимедийные экспозиции парка: "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945 - 2016". Каждая из них включает региональную составляющую, отражающую события и факты из истории Приморья тех лет, имеющие значение для всей страны.

До нового года все гости исторического парка могут посетить экспозиции бесплатно. В 2021 году музей начнет принимать посетителей с 3 января.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. В исторических парках представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, коллажи, лайтбоксы, проекты и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с использованием приемов видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. погибли. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков 104 Героя Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена Славы.