Число заразившихся коронавирусом в России за все время пандемии превысило 3 млн

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в России превысило в субботу 3 млн. За сутки было выявлено 29 258 новых случаев, общее количество заболевших достигло 3 021 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 1%. Отметку в 1 млн заразившихся Россия преодолела 1 сентября, в 2 млн - 19 ноября.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Еврейской АО (0,5%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл, Новосибирской, Оренбургской и Кемеровской областях (0,6%). В частности, за сутки было выявлено 3 755 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 615 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 425 - в Псковской области, 406 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 541 299 человек.

Также в Москве за сутки зафиксированы новые 7 480 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявили 779 584 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 315 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1%. За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 602 пациента, зарегистрировано 77 летальных исходов. За все время выздоровел 599 541 человек, 10 840 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 169 203 человека.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 28 185, до 2 426 439. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов возросла до 80,3%. Это максимум с начала октября. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписали 3 906 человек (что превышает число выявленных случаев), в Подмосковье - 1 355, в Крыму - 556, в Хабаровском крае - 502, в Карелии - 497.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 567 против 563 днем ранее, до 54 266. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба. В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 82 смерти, в Ростовской области и Красноярском крае - по 21, в Воронежской области - 20, в Московской и Нижегородской - по 19.