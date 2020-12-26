Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России и Москве второй день подряд держится на уровне 1, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших показатель находится в районе единицы, что может говорить о стабилизации эпидемической ситуации.

В трех субъектах Федерации коэффициент оказался ниже 1. Это Архангельская область (0,97), Ростовская область и Красноярский край (0,99). В Санкт-Петербурге и Нижегородской области показатель, как и в Москве, составил ровно 1. В Ханты-Мансийском автономном округе и Воронежской области коэффициент в субботу равен 1,01, в Свердловской области - 1,02, в Московской - 1,03.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.