Межведомственная комиссия вылетела к месту утечки нефтепродуктов в НАО для оценки ситуации

ТАСС, 26 декабря. Межведомственная комиссия в составе представителей властей Ненецкого автономного округа, прокуратуры, МЧС, УМВД, Росприроднадзора вылетела вертолетом из Нарьян-Мара к месту утечки нефтепродуктов в районе Харьягинского месторождения в НАО для оценки последствий происшествия и нанесенного ущерба. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации округа.

"Межведомственная группа вылетела на месторождение для того, чтобы дать оценку последствиям произошедшего и зафиксировать объемы загрязнения окружающей среды", - сказали в пресс-службе.

В составе комиссии руководитель департамента экологии, природных ресурсов и агропромышленного комплекса НАО, УМВД РФ по НАО, регионального управления МЧС, Роспрориднадзора и прокуратуры, уточнил собеседник агентства.

В пятницу сообщалось, что в районе Харьягинского месторождения из-за разгерметизации трубы была зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости. По данным регионального управления МЧС, площадь разлива составила ориентировочно около 250 кв. м. Район происшествия находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. В пятницу утечка была локализована, силами компании "Лукойл-Коми" начаты работы по сбору смеси снега и разлившейся жидкости для ее вывоза на утилизацию.