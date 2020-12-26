На Хайнане открылся культурно-информационный центр Белоруссии

ХАЙКОУ, 26 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия культурно-информационного пункта Белоруссии в порту свободной торговли Хайнань состоялась в Хайкоу. Как сообщил комитет по туризму города, в ней принял участие генеральный консул Белоруссии в Гуанчжоу Андрей Попов.

"Развитие отношений Республики Беларусь с Китаем в целом и с провинцией Хайнань в последние годы динамично прогрессирует. 21 декабря было подписано соглашение об установлении побратимства между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью Республики Беларусь", - заявил на церемонии генеральный консул. Как отметил он, значительную роль в этом проекте сыграл представитель Гродненской области в порту свободной торговли Хайнань, генеральный директор компании "СемПроГрупп Хайнань" Константин Радюк.

"Еще более важная причина повышения уровня представителя области до культурно-информационного пункта всей Беларуси состоит в том, что нами сотрудничество по линии побратимства Гродненской области и провинции Хайнань рассматривается в качестве локомотива, который призван поднять на новый уровень взаимодействие всех регионов Республики Беларусь с портом свободной торговли Хайнань", - подчеркнул дипломат. Как указал он, эта инициатива будет служить "точкой входа для китайских и международных деловых кругов и официальных структур", которые смогут получить там информацию о деловом, туристическом и культурном сотрудничестве с Белоруссией. В то же время центр будет служить информационной платформой по освещению тех возможностей, которые порт свободной торговли Хайнань предоставляет иностранным предпринимателям.

Генеральный директор компании "СемПроГрупп Хайнань" отметил, что его предприятие в настоящее время прорабатывает возможность запуска специального грузового авиарейса "Чайка" между Хайкоу и белорусской Оршей, который сможет послужить еще одной платформой для развития деловых связей между Белоруссией и провинцией Хайнань.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.