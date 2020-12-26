В Петербурге свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге составляет 10%. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"Около 10% свободных коек на сегодняшний день", - сказал он во время осмотра нового корпуса городской больницы № 33 в Колпинском районе Петербурга, который готовится к открытию.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, с понедельника начнется дополнительный прием пациентов в "Ленэкспо". Эргашев уточнил, что здесь дополнительно будет организовано 680 коек. Сейчас в городе развернуто около 12 тыс. коек.

Неделю назад власти Петербурга сообщали, что в городе оставалось менее 1% свободных коек.

Эргашев также заявил, что власти города договорились с Министерством обороны РФ, что в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова развернут 300 коек. "На первом этапе развернут 200 коек, еще 100 коек развернут к 15 января. Мы получили договоренность с министром обороны, с начальником Военно-медицинской академии. <…> То есть 300 коек Военно-медицинская академия к 15 января для города развернет", - уточнил он.

В Петербурге выявили 219 581 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 129 205 человек, умерли 7 222. За последние сутки в городе выявили 3 751 случай заражения.

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