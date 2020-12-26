Бабич сообщил, что курорт "Эльбрус" может стать практически круглогодичным

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии может стать практически круглогодичным и принимать туристов на своих склонах в течение 10 месяцев в году. Об этом в субботу журналистам сообщил первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

"Мы предполагаем подняться до "Приюта" ("Приют-11" - гостиница для альпинистов на высоте более 4 км). Если это удастся сделать в среднесрочной перспективе, то курорт станет практически круглогодичным, 10 месяцев в году можно будет кататься", - сказал он.

Бабич отметил, что перспективный план развития курорта разбит на несколько этапов. "Мы внесли совместно с правительством республики в правительство Российской Федерации наши предложения по развитию курорта Эльбрус. Эти предложения председателем правительства были поддержаны, и, собственно, уже в бюджетном цикле 2021-2023 годов мы получили эти средства, они запланированы на развитие курорта. Это порядка 7 млрд рублей на развитие в соответствии с этой перспективной схемой", - сказал он.

Первый замглавы министерства подчеркнул, что у курорта большие перспективы. "Еще раз повторю, что это принято на самом высоком уровне, это поддержано, и мы сейчас работаем уже в рамках плановой системной работы, чтобы строители выполняли свои обязательства, и - что очень важно - развивать резидентскую зону, поляну Азау, прилегающие территории для того, чтобы создать и современные места сервиса, размещения людей, коллективные средства размещения, места досуга, отдыха и так далее. То есть на самом современном уровне", - отметил Бабич.

Курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.