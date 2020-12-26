Мурманский губернатор предложил учредить региональный праздник - День Победы в Заполярье

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с инициативой учредить в регионе единую точную праздничную дату - День Победы в Заполярье. Свое предложение он озвучил в ходе форума СМИ в субботу.

"Каждый раз возникает дискуссия, в какой день отмечать праздник победы над фашизмом в Заполярье. Думаю, нужно обсудить с ветеранами, с поисковиками, со всеми людьми и тоже подумать над тем, чтобы зафиксировать точную дату, единый праздник, чтобы четко знать его и отмечать День Победы в Заполярье над нацистской гидрой", - сказал Чибис.

Он напомнил, что, несмотря на 75 лет, прошедших со Дня Победы, в Мурманской области продолжают хоронить погибших во время Второй мировой войны солдат, и это делается во многом благодаря активистам поисковых движений региона, которые давно нуждались в поддержке властей.

"В этом году десятки наших погибших героев, воинов были захоронены в мурманской Долине Славы. Спустя семь лет мы вернули необходимую дополнительную поддержку нашим поисковикам. Считаю это священным делом, которое должно быть всячески поддержано", - подчеркнул глава региона.

Ранее в декабре сообщалось, что правительство Мурманской области решило возобновить практику предоставления финансовой помощи поисковикам, новым постановлением правительства предусмотрено финансирование поисковой деятельности в размере до 1 млн рублей ежегодно, начиная с мая 2021 года.

В 2020 году поисковые работы в Мурманской области проводились на территории четырех районов - Кандалакшского, Кольского, Печенгского, Североморского. В течение поискового сезона этого года поисковыми отрядами региона было проведено более 300 полевых выходов, экспедиций, в которых приняли участие 256 человек. 24 октября в Долине Славы под Мурманском торжественно захоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье, которые были найдены поисковиками летом 2020 года. Всего был похоронен 91 красноармеец, установлены имена 13 бойцов.