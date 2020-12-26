Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

"Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что продолжает работать дистанционно. "Постоянно нахожусь на связи с главой республики, своими заместителями и коллегами. Дорогие друзья, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите себя и своих близких, будьте здоровы", - добавил глава крымского правительства.

За минувшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. За все время пандемии здесь выявили 23 498 заразившихся, выздоровели 18 373 человека, умерли - 467.