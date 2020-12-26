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Пандемия COVID-19

Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

Юрий Гоцанюк сообщил, что на период самоизоляции решил уйти в отпуск

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о подтвердившейся у него коронавирусной инфекции.

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"Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что продолжает работать дистанционно. "Постоянно нахожусь на связи с главой республики, своими заместителями и коллегами. Дорогие друзья, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите себя и своих близких, будьте здоровы", - добавил глава крымского правительства.

За минувшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. За все время пандемии здесь выявили 23 498 заразившихся, выздоровели 18 373 человека, умерли - 467.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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