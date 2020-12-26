В Минздраве РФ рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП под Рязанью

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Состояние десятилетнего мальчика, пострадавшего при опрокидывании автобуса в Скопинском районе Рязанской области, оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенку предстоит длительное лечение и дальнейшие операции, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава России.

"Десятилетний ребенок, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Рязанской области, доставлен в Институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы около полуночи 26 декабря 2020 года. Состояние остается тяжелым, но стабильным", - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что во время аварии ребенку оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови. На данный момент мальчик находится на искусственной вентиляции легких. "Проведено всестороннее обследование, включая КТ, продолжена комплексная терапия. С применением аппарата внешней фиксации фиксированы переломы костей таза. Ребенку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос протезирования", - сообщили в пресс-службе.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла 25 декабря примерно в 03:05 мск на 247-м км дороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. По факту ДТП следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц").

По последним данным, в результате аварии четыре человека погибли, 15 пострадали, в том числе пятеро детей. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и госпитализированы в медучреждения Рязани и Скопина. Состояние восьми человек оценивается как среднее, трое находятся в тяжелом состоянии.