Глава МЧС рассказал, чем нынешние спасатели отличаются от первых

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Современные спасатели МЧС России по своему энтузиазму ничем не отличаются от первых, которые 30 лет назад пришли в создаваемую в стране спасательную службу, но они проходят более качественную подготовку. Об этом сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

"Спасатели в наше время по азарту и энтузиазму ничем не отличаются от первых спасателей. Они так же готовы в любую секунду мчаться на помощь людям в любую точку нашей страны и за пределами Российской Федерации. Однако нынешние спасатели гораздо более подготовлены к выполнению задач по предназначению", - сказал он.

По его словам, спасатели реагирующих подразделений МЧС - это универсальные специалисты, каждый их которых владеет пятью - семью смежными профессиями. "По сути, это не просто спасатель, но и специалист по газовому оборудованию, горноспасатель, пиротехник и так далее", - сказал Зиничев.

Он напомнил, что сегодня в системе МЧС России есть два аттестованных по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) отряда, сейчас к аттестации готовится третий. "Это говорит о высоком профессионализме и признании со стороны иностранных коллег", - добавил глава МЧС.

27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем - в МЧС России. Этот день считается днем рождения МЧС, которому исполнилось 30 лет.