Кавказский заповедник по желанию туристов отказался от установки Wi-Fi

ТАСС, 27 декабря. Сеть Wi-Fi не будут устанавливать на приютах Кавказского государственного природного биосферного заповедника, поскольку ее противниками выступили туристы, желающие сохранить покой для полного погружения в гармонию с природой. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

"В этом году мы установили сеть Wi-Fi на одном из самых удаленных и посещаемых туристами приюте - "Фишт". Думали, наши гости обрадуются, начнут отправлять своим близким и родным фотографии, селфи. А нет - получили множество жалоб, оказалось, нашим гостям это не нужно. Человек добирался до Фишта три дня в тишине, потом включил телефон и получил сотню звонков и сообщений, в том числе и о проблемах <…> Так что Wi-Fi на приютах мы перевели только в служебное пользование", - сказал он.

Приют "Фишт", основанный в 50-е годы прошлого века и расположенный на самом популярном маршруте заповедника "Через горы к морю", в этом году посетили более 33 тыс. туристов, в среднем в сутки там останавливались 630 человек. В будущем году руководство заповедника для удобства туристов планирует создать на приюте инфраструктуру, обеспечивающую гостей горячей водой, рассказал директор заповедника.

"Самое важное на наших стоянках - это наличие горячей воды, газа, чтобы исключить опасное для заповедной территории разжигание костров и приготовление на них пищи, а также биотуалеты и радиосвязь. Благодаря радиосвязи путешественники получают прогноз погоды на день и могут снарядиться в поход в соответствии с ним", - пояснил Шевелев.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.