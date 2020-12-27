ОНФ в Дагестане составит карту незаконных стоков, загрязняющих Каспийское море

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Активисты ОНФ в Дагестане запустят проект по выявлению незаконных сбросов канализационных стоков, загрязняющих Каспийское море. Информация по каждому выявленному случаю будет направлена в прокуратуру, сообщил ТАСС член регионального штаба ОНФ, директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

"Мы запускаем проект "Карта стоков". На всем дагестанском побережье Каспия будет зафиксирована каждая точка сброса канализационных стоков, будет проведен лабораторный анализ отобранных образцов и по каждой такой точке будут направлены обращения в прокуратуру. Уже подготовлен транспорт, группы волонтеров, которые будут выезжать на различные участки побережья", - сказал Гаджиев.

По его словам, проект будет запущен в ближайшие дни. "Будет обследовано побережье в каждом населенном пункте. Далее планируем продолжать проект, таким же образом обследовать реки и озера республики", - добавил собеседник агентства.

Ранее в правительстве Дагестана сообщали, что ежегодно в Каспийское море с территории региона сбрасывается около 150 млн куб. м стоков, сети водоснабжения и водоотведения имеют износ до 70-80%. По данным властей региона, уровень загрязнения морской воды в прибрежной зоне Каспия превышает гигиенические нормативы. В нескольких городах и территориях региона идет строительство очистных сооружений и канализационных коллекторов.