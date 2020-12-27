В Баварии возникли проблемы при вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Проблемы с вакцинацией против коронавируса из-за возможного нарушения так называемой холодовой цепи - системы постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках препарата - произошли в двух округах Баварии. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Bayerischer Rundfunk .

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре от двух до восьми градусов не более пяти дней).

Радиостанция уточнила, что проблемы наблюдались в округах Верхняя Франкония и Швабия. "Сегодня прививок не будет", - сообщила в частности агентству DPA представитель администрации района Кобург (Верхняя Франкония). Местные власти считают необходимым проконсультироваться с BioNTech.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально началась кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще в субботу вечером.