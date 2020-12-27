На модернизацию системы ЖКХ Амурской области в 2020 году направили 1,2 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Около 1,2 млрд рублей направлено на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства в Амурской области в 2020 году. Эта сумма в четыре раза больше, чем в годом ранее, сказал в воскресенье губернатор региона Василий Орлов во время подведения итогов года.

"На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направили 1,2 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем в прошлом году", - сказал Орлов.

Он отметил, что за два года в регионе установлено 250 новых котлов, из них 15 - автоматизированных, три автоматические модульные котельные, реконструировано более 75 км сетей, приобретено 60 единиц новой коммунальной техники.

"Отопительный сезон прошлого года прошел штатно, и в этом году к холодам коммунальщики также подготовились своевременно", - сказал Орлов.

В Амурской области отопительный период во всех муниципалитетах начался 5 октября. Объем запасов топлива к этому времени составили 116%.