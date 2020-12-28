В Курской области массовая вакцинация от коронавируса начнется в начале 2021 года

КУРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей Курской области от коронавируса стартует в начале 2021 года, в течение января и февраля в регион поступит более 52 тыс. доз вакцины. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

"За январь - февраль мы должны получить 52 600 доз вакцины. В ближайшее время начнем вакцинацию населения Курской области. Даны рекомендации министерством здравоохранения о возможности привития пациентов 60 плюс и в первую очередь начнем с них", - сказал Белостоцкий. Ранее в области вакцинировали медработников, учителей, работников соцобеспечения.

Кроме того, за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования в регионе появится возможность сократить время на проведение ПЦР-тестирований, увеличить качество тестов и их количество до 3-3,5 тыс. в сутки.

По данным на 28 декабря, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Курской области составляет 20 246, за последние сутки коронавирус подтвердили у 182 человек. За все время 18 363 человека выздоровели, 293 пациента умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничена работа ресторанов и кафе. С 17 ноября перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 7 февраля.