Организаторы конкурса "Большая перемена" в новогоднюю ночь проведут онлайн-концерт

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские звезды примут участие в концерте, который проведут организаторы конкурса для школьников "Большая перемена" в новогоднюю ночь в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

"В сообществе конкурса в социальной сети "ВКонтакте" с 22:00 31 декабря до 01:00 1 января пройдет новогодняя онлайн-вечеринка. Участие в праздничном концерте примут Нилетто, ST и Андрей Гризли, они исполнят свои песни вместе с конкурсантами "Большой перемены". Ведущими вечеринки станут победители первого сезона конкурса", - говорится в сообщении.

Также в ходе мероприятия выступят финалисты и участники шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт, Ярослава Дягтерева, Сергей и Александр Филины, Вероника Литовченко, Ивена Работова и София Иванова, говорится в сообщении. На мероприятии ожидаются поздравления от народного артиста России Владимира Машкова, телеведущего Эрнеста Мацкявичюса, певца Димы Билана и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

"Онлайн-вечеринка даст старт "Новогодним каникулам с "Большой переменой". С 1 по 10 января в сообществе конкурса пройдут праздничные эфиры и мастер-классы со звездами. Ежедневно зарядку для школьников и их родителей будут проводить известные спортсмены. А в конкурсах и челленджах новогодних каникул ребята смогут участвовать вместе со своими семьями", - отмечается в пресс-релизе.

Конкурс "Большая перемена" начался 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов получили награды в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных устройств.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.