Фальков назвал дистанционное образование вынужденной мерой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дистанционное образование отличается по качеству от очного, переход на него это вынужденная мера. Об этом заявил журналистам в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков.

Ранее он сообщил, что свыше 60% студентов в РФ от общего числа обучаются дистанционно, порядка 40% российских вузов работают в удаленном формате.