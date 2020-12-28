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Фальков назвал дистанционное образование вынужденной мерой

Глава Минобрнауки также отметил, что качество удаленного образования отличается от качества очного образования
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
Описание
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дистанционное образование отличается по качеству от очного, переход на него это вынужденная мера. Об этом заявил журналистам в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков.

Ранее он сообщил, что свыше 60% студентов в РФ от общего числа обучаются дистанционно, порядка 40% российских вузов работают в удаленном формате.

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РоссияФальков, Валерий Николаевич
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