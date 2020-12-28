Эксперт: медицинский и образовательный туризм в Арктике имеет широкие перспективы

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Программы медицинского и образовательного туризма в российских арктических регионах имеют широкие перспективы, в том числе в рамках реализации национальных проектов, считает доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

"В рамках реализации проектов по экспорту медицинских и образовательных услуг у арктических регионов имеется большой нереализованный потенциал. Арктические регионы России могут привлекать зарубежных и российских туристов на программы оздоровления, используя выдающиеся лечебные, оздоровительные свойства своего растительного и животного сырья", - сказал Воротников ТАСС.

По его мнению, при создании соответствующей инфраструктуры для клиентов, разработке программ оздоровления и хорошем маркетинге это привлечет тысячи туристов из Азии и Европы. "В частности, это уже сделано в Якутии. Институтом биологических проблем криолитозоны разработана целая линейка препаратов из сырья животного и растительного происхождения", - отметил эксперт.

Еще одна сфера динамичного взаимодействия - это образовательный туризм. Федеральный проект "Экспорт образования" является составной частью национального проекта "Образование" и должен повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан.

Обучение иностранных граждан в университетах и колледжах Арктической зоны РФ по арктическим компетенциям вызовет у них несомненный интерес, считает Воротников. "Опыт России тут уникален, практика студентов проходить будет в Арктике. Необходимы только современные программы обучения, согласованные с зарубежным заказчиком и грамотный маркетинг. И без сомнения это можно развивать и в Якутии, и на Чукотке, и в Ненецком автономном округе. Эти программы привлекут студентов из стран Азии (Индия, Китай, Сингапур, Малайзия, Индонезия и другие), которые активно проявляют интерес к Арктике", - заключил эксперт.