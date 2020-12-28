Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в Приволжье на Новый год

ТАСС, 28 декабря. Обрушившийся на большинство регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в выходные снегопад уйдет в начале рабочей недели на восток, уступив место облачной погоде, температура воздуха к концу недели повысится. В новогоднюю ночь ожидается относительно морозная погода с небольшим снегом, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Снегопады, которые прошли, уйдут на восток, атмосферное давление будет повышаться, и уже во вторник характер погоды в Приволжском федеральном округе будет определять антициклон. В четверг температура заметно повысится на Верхней и Средней Волге в пределах в дневные часы минус 5-8 градусов, в Предуралье пока еще сохранится морозная - минус 10-15 градусов. В пятницу потепление дойдет и до Предуралья, а в Среднем Поволжье температура повысится до минус 2-5 градусов. Это как раз первый день Нового года. При этом погода будет облачной с небольшими снегопадами, снежинки будут крупными и падать медленно", - сказал Синенков.

Во вторник небольшие и непродолжительные снегопады пройдут только в Башкортостане. В среду, по словам собеседника агентства, морозы сохранятся в Татарстане, Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане, Самарской области. Небольшое потепление затронет только западные регионы ПФО, где столбики термометров поднимутся до минус 5-10 градусов.

По словам Синенкова, погода в новогоднюю ночь в республиках и областях ПФО будет достаточно комфортной, везде ожидается небольшой снег. Теплее всего - от нуля до минус двух градусов - будет в Нижнем Новгороде, в Казани - минус 5-7 градусов, в Кирове, Оренбурге, Саратове и Уфе - от минус семи до минус десяти градусов. При этом в Перми, по данным "Фобос", будет минус 16-18 градусов.

В Саратовской области в понедельник снег тает, однако, по данным синоптиков, впереди ожидается похолодание: ночные температуры опустятся в ближайшие дни до минус 17 градусов. В Кировской области в понедельник вечером похолодает до минус 26 градусов, во вторник ожидается минус 20 градусов. По прогнозу Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) 30 декабря в крае температура опустится до минус 25-30 градусов, а по северу и в горах - до минус 35, что значительно ниже нормы.