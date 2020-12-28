В МВД прописали порядок использования автоматизированной системы техосмотра автомобилей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. МВД регламентировало порядок эксплуатации единой автоматизированной системы техосмотра автомобилей, которая заработает с 1 марта следующего года. Соответствующий проект приказа МВД размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить инструкцию о порядке эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств, план-график ввода единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств в эксплуатацию", - говорится в документе.

Согласно проекту документа, система будет работать в круглосуточно режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ разрешен для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.