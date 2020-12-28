Умер ветеран ТАСС Александр Харченко

ТАСС, 28 декабря. Бывший собственный корреспондент ТАСС в Эстонии, в Тверской и Смоленской областях Александр Харченко умер в Твери в возрасте 72 лет после продолжительной болезни, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

"Тверские журналисты по праву считали Александра Антоновича наставником и старшим товарищем. Более 20 лет он трудился в нашем регионе. Его публикации на ленте информационного агентства ИТАР-ТАСС и в региональной прессе, его книги становились образцом профессиональной работы, вызывали искренний интерес читателей и коллег по цеху. <...> Уход Александра Антоновича из жизни стал невосполнимой утратой для всей Тверской области", - говорится в тексте соболезнования губернатора Игоря Рудени, которое он направил родным и близким Харченко.

В пресс-службе уточнили, что Харченко умер 27 декабря.

Александр Харченко родился 16 января 1948 года, в 1976 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, тогда же начал работу корпункте ТАСС в Эстонии, одновременно работал в газете "Вечерний Таллинн". С 1989 года стал заведующим корпунктом в Эстонии, в 1992 году был переведен в Тверь собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по Тверской области, а затем и Смоленской области. В 2014 году вышел на пенсию.

Харченко около 50 раз выезжал в командировки в зоны боевых действий и межнациональных конфликтов, в том числе в Грузию, Южную Осетию, Приднестровье, Боснию и Герцеговину, Чечню. В 2015 году им была написана книга "Давайте не встречаться на войне". В 2019 году Харченко издал книгу "Я стал частью этой войны…", в основу которой легли проза и стихотворения из его репортерского блокнота.

Харченко - награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "Участник боевых действий", лауреат премии Союза журналистов России.