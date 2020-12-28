В Индии могут ужесточить правила въезда для туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Индия после пандемии коронавируса может ужесточить правила въезда для иностранцев по туристическим визам. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства РФ, старший советник Андрей Федоров.

"Индия сейчас уже разрешила въезд всем категориям иностранцев, кроме туристов. Вопрос открытия границ для туристов пока не рассматривается, сроки возобновления туристических виз пока неясны. Исходим из того, что подходы индийцев к выдаче туристических виз после пандемии могут ужесточиться. Многие страны пошли по этому пути", - сказал он.

Дипломат отметил, что, с учетом опыта эвакуации иностранных туристов во время пандемии, не исключено введение со стороны Нью-Дели ряда ограничений после того, как туристам разрешат посещать Индию. Например, власти могут начать требовать подтверждения предоплаты отеля на весь срок пребывания, наличия зарезервированной суммы для поездки, ужесточить собеседования на границе. Такая практика есть в других странах - проверяется, сколько у туриста с собой средств на карточке и т.п. Могут появиться и иные требования, к этому надо быть готовым, считает дипломат.

"Что касается возобновления авиасообщения, въезда индийцев в Россию и россиян в Индию, то отмечу, что не всегда возобновление авиасообщения ведет к развитию туризма и взаимным поездкам бизнесменов в обе страны. Вопросы о возобновлении авиасообщения и актуализации режима въезда находятся на рассмотрении в оперативном штабе в России", - отметил Федоров.

Распространенные ошибки туристов

Заведующий консульским отделом добавил, что на будущее туристам следует избегать ошибок, которые особенно отчетливо проявились во время пандемии.

"Необходимо иметь достаточно средств на поездку - и даже с некоторым запасом. Потому что ситуация с коронавирусом показала, что можно задержаться в стране <...>. Также важным фактором обеспечения собственной безопасности является медицинская страховка. В Индии не существует централизованной службы скорой помощи, в государственных больницах часто не хватает медикаментов, коек, специалистов. А частная медицина стоит очень дорого, несопоставимо с размерами затрат на страховку", - сказал дипломат.

Он отметил, что частая ошибка российских туристов, у которых есть страховка, это обращение напрямую в больницу, из-за этого случаются отказы в страховом обеспечении такой помощи. При наступлении страхового случая сначала необходимо позвонить в страховую компанию, которая назначит врача и соответствующее медучреждение, в которое надо обратиться.

"Часто повторяющийся недочет - покупка страховки, которая не покрывает все риски. Уезжая на отдых, туристы оформляют себе минимальную страховку, забывая, что занятие спортом, езда на автомобиле, экстремальные развлечения не входят в страховое обеспечение. Мой добрый совет - не экономьте на самом важном, что есть в вашей жизни, - на своем здоровье. Не поленитесь заплатить немного больше, чтобы иметь хорошую, надежную страховку", - добавил дипломат.