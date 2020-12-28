Голикова попросила Деда Мороза и Снегурочку соблюдать дистанцию, вручая подарки детям

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Методические рекомендации Роспотребнадзора по празднованию новогодних праздников не подразумевают отмену приглашения Деда Мороза и Снегурочки для вручения подарков детям, однако не стоит забывать про соблюдение социальной дистанции на мероприятии. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы не отменяли. Да нет, ну что вы, Владимир Владимирович [Познер], я могу сказать вам, что наша уважаемая санитарно-эпидемиологическая служба и наша Анна Юрьевна (Попова - глава Роспотребнадзора - прим. ТАСС) - главный санитарный врач России - издали временные методические рекомендации на новогодние праздники, как себя надо вести. Но по поводу Деда Мороза и Снегурочки там ничего нет. Лишь есть одна просьба: какое-то расстояние соблюдать, когда вручаешь подарки детишкам", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Ранее Попова сообщала о том, что Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации для новогодних праздников. По ее словам, решение об обязательности данных рекомендаций регионы будут также принимать самостоятельно.