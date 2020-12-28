Спецтакси для врачей, работающих с больными COVID-19, совершили более 50 тыс. поездок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специальные такси, которые бесплатно развозят врачей, работающих с больными коронавирусом, за первую неделю совершили более 50 тыс. поездок, говорится в сообщении Минцифры РФ.

21 декабря более чем в 30 российских регионах была запущена программа по обеспечению бесплатным такси врачей, работающих на выездах с больными коронавирусом. Единая служба совокупно включает почти 3,5 тыс. единиц автопарка "Яндекс.Такси" и "Ситимобил".

"Кампания, направленная на удовлетворение потребности в обеспечении врачей бесплатным проездом на такси, продлится до 31 января 2021 года. Инициатива помогает медработникам оперативно передвигаться по городу, консультировать и доставлять лекарства пациентам", - отмечают в Минцифры РФ.

Социальный проект Минцифры РФ ведет в соответствии с поручением вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.