Около 700 тыс. доз вакцины "Спутник V" вышли в гражданский оборот в России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 700 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся в гражданском обороте для массовой вакцинации в России. Об этом заявил в понедельник директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас уже в гражданском обороте находится порядка 700 тыс. доз вакцины, которые получили наши сограждане", - сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург напомнил, что в результате проведения всех трех фаз клинических испытаний было доказано, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна, высоко иммуногенна и обладает стопроцентной эпидемиологической эффективностью. "30 тыс. добровольцев города Москвы, которые получили эту вакцину, полностью защищены от тяжелых и средней тяжести заболеваний, вызванных этим вирусом, в отличие от [получивших] плацебо. А почти 92% вакцинированных не болеют - у них стерильный иммунитет", - пояснил Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи подчеркнул, что показатели вакцины отличные, они не только сопоставимы, а выше многих мировых аналогов данного вакцинного препарата.

Мутации

По словам Гинцбурга, проверка эффективности вакцин от коронавируса может понадобиться в случае серьезных мутаций возбудителя болезни.

По его словам, сейчас речь идет о "точечных мутациях" вируса, которые не должны принципиально влиять на эффективность препаратов, поскольку те используют так называемый S-белок целиком, а не отдельные его части.

"Если же мутации будут продолжать накапливаться в этом штамме и S-белке, то это будет повод для того, чтобы более глубоко задуматься о необходимости того, что надо поставить дополнительные эксперименты, взять сыворотку от вакцинированных наших жителей и проверить ее на вирусонейтрализацию к тому новому штамму, который возник в Британии или который возникнет у нас в стране", - сказал Гинцбург.

Он также отметил, что постоянный мониторинг мутаций штаммов является "атрибутом долгосрочной политики по защите своего населения".

Свойства коронавирусной инфекции

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что коронавирусная инфекция не обладает сезонным характером, как грипп, а сохраняет свои свойства в любое время года.

"Мы просчитали тот момент, что в отличие гриппа, который является сезонным заболеванием, и где надо использовать вакцину, которая может защитить на три-четыре месяца, данное заболевание не является сезонным, оно уже это показало, оно круглогодично. Оно также хорошо распространяется зимой, летом и осенью", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в научном центре изначально планировали создавать вакцину, которая способна защитить на год-два или даже больший срок.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.