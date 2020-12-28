Кузнецова положительно оценила возможность введения горячего питания для старшеклассников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова положительно оценила возможность введения обязательного горячего питания в школах не только для начальных классов, но и для старшеклассников. Об этом она заявила в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется аппаратом уполномоченного и Детским общественным советом (ДОС).

"Я, конечно, считаю, что это хорошее направление и правильное. В регионах есть разные решения, разные льготные категории детей имеют право на бесплатное питание. Это хорошо", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о необходимости обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников.

Детский омбудсмен указала, что сейчас существует разбалансированность льгот даже в рамках одного региона, это, по ее словам, "порождает тревоги". "Очень важно, чтобы хотя бы на уровне одного региона была выровнена эта ситуация с предоставлением льгот, конечно, в лучшую сторону ", - сказала Кузнецова.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.