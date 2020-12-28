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Кузнецова поддержала идею отмечать 19 ноября День школьника

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка напомнила, что 19 ноября - день рождения Михаила Ломоносова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала детскую инициативу отмечать День школьника в России 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова. Об этом она заявила в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется аппаратом уполномоченного и Детским общественным советом (ДОС).

"Интересную дату вы нашли. Мне кажется, она очень удобная, 19 ноября - день рождения Михаила Ломоносова, такой ученый, фундамент науки. А как он в школу стремился, пешком шел к знаниям", - сказала Кузнецова, комментируя предложенную для праздника дату.

Ранее Кузнецова выступила с инициативой учредить в России новый праздник - День школьника.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
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