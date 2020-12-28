В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посещения в период новогодних каникул в связи с пандемией коронавируса, рождественские богослужения 6 и 7 января в соборе проводиться не будут. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь учреждения Игорь Стахеев.

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 1027 от 2 декабря 2020 года Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и объекты, входящие в его состав, - Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови), Ризница ("Часовня-музей") будут закрыты для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января, равно как и работа музейных экспозиций", - сказал собеседник агентства.

На территорию собора в этот период допустят только охрану и сотрудников, поддерживающих жизнеобеспечение музея, то есть теплотехников, дежурных электриков, уточнил Стахеев.

"Во всех остальных храмах Санкт-Петербургской епархии пройдут богослужения - как ночные, так и ранние и поздние праздничные литургии", - сказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Таким образом верующие смогут выбрать, какие из служб посетить. Также планируется организация прямых рождественских трансляций на городских телеканалах из Казанского собора и еще одного из петербургских храмов.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.