{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от нового коронавируса. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Facebook глава МИД республики Петер Сийярто.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины", - написал он.

Министр отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований. Реализация планов поставок российского препарата обсуждалась на состоявшемся 27 ноября в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее работой руководили сопредседатели - министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в настоящее время в Венгрии зафиксировано свыше 316 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 9 тыс. человек умерли от последствий инфицирования.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом для здравоохранения в 2021 году
Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "быстро делиться с ВОЗ и другими странами" эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса
Читать полностью