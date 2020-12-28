Первый канал будет транслировать патриаршее богослужение в Рождество

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый канал будет вести прямую трансляцию патриаршего рождественского богослужения 6 и 7 января, сообщает пресс-служба вещателя в понедельник.

"Первый канал представляет прямую трансляцию рождественского богослужения из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.

Трансляция начнется 6 января в 23:00 мск. Как и в 2020 году, ее комментатором станет Николай Державин, который комментирует рождественские патриаршие службы с момента начала их показа по центральному телевидению в 1991 году.

Ранее руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков сообщил ТАСС, что рождественские богослужения в Москве состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.