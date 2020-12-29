В Забайкалье восстановили движение пассажирских поездов на месте схода вагонов

ТАСС, 29 декабря. Железнодорожники восстановили движение поездов по одному из двух путей на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае. Два задержанных пассажирских поезда отправлены в пункты назначения, сообщается во вторник на сайте Забайкальской железной дороги.

"29 декабря в 03:49 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток и №392 сообщением Чита - Благовещенск, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования. Диспетчерский аппарат Восточного полигона ОАО "РЖД" принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия задействовано более 300 специалистов, работу которых осложняет сильный ветер и низкая температура воздуха, также работает два восстановительных поезда. По данным ЗабЖД, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причина схода вагонов устанавливается.

Сход 29 вагонов грузового поезда №1822 произошел в 17:05 мск на железнодорожном перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края. В результате ЧП было остановлено движение двух пассажирских поездов сообщением Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск.