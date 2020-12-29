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В России до конца 2024 года планируется построить почти 2 тыс. школ

По словам главы Минпросвещения, ведомство планирует создать "школы мирового уровня с новым подходом к преподаванию"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. школ планируется построить в РФ до конца 2024 года, заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"На следующий год запланировано многое - строительство новых школ, детских садов и других образовательных учреждений. С 2021 по 2024 годы будет построено 1 910 новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест", - сообщил Кравцов.

По словам министра, в планах у Минпросвещения России создать "школы мирового уровня с новым подходом к преподаванию, где будут использоваться новые форматы, которые дополнят и усовершенствуют классическую методику обучения".

"Мы стремимся не только обновлять инфраструктуру школ. Мы строим новую образовательную среду, создаем новую философию школы с подходами, отвечающими запросам времени", - добавил он.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
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