В России до конца 2024 года планируется построить почти 2 тыс. школ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. школ планируется построить в РФ до конца 2024 года, заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"На следующий год запланировано многое - строительство новых школ, детских садов и других образовательных учреждений. С 2021 по 2024 годы будет построено 1 910 новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест", - сообщил Кравцов.

По словам министра, в планах у Минпросвещения России создать "школы мирового уровня с новым подходом к преподаванию, где будут использоваться новые форматы, которые дополнят и усовершенствуют классическую методику обучения".

"Мы стремимся не только обновлять инфраструктуру школ. Мы строим новую образовательную среду, создаем новую философию школы с подходами, отвечающими запросам времени", - добавил он.