"Эпиваккорона" не оказала негативного влияния на потомство привитых крыс

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", не оказывает негативного влияния на потомство привитых животных. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора 15 декабря завершились доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины "Эпиваккорона". Исследования проведены на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках. <...> На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина "Эпиваккорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию", - говорится в сообщении.

Исследования показали, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, а также не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности и количестве потомков при рождении. Кроме того, вакцина не оказывала никакого влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций.

"Введение вакцины "Эпиваккорона" в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению случаев гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. Вакцина не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности", - отметили в ведомстве.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.