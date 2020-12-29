Более 50% россиян считают, что коронавирус помог усилить единство и сплоченность

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей РФ (56%) выразили мнение, что пандемия коронавируса усилила сплоченность и единство между людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра во вторник.

"Единство между людьми усилилось из-за пандемии коронавируса и карантина, по мнению 56% россиян. Также 11% считают, что сложные ситуации объединяют, а еще 6% - что люди поняли, что нужно полагаться друг на друга", - следует из данных ВЦИОМ.

По мнению 40% опрошенных в России на данный момент есть солидарность и единство интересов, в то время как 55% придерживаются обратной точки зрения. 42% сообщили, что в 2020 году россияне стали более едины и сплоченнее, 49% придерживаются обратной точки зрения.

Согласно результатам опроса, 59% респондентов заявили, что люди стали чаще заниматься волонтерством. 34% респондентов сообщили о наличии знакомых, занимающихся волонтерской деятельностью.

Среди причин, по которым люди занимаются волонтерством, опрошенные назвали желание чувствовать себя полезным (45%), возможность решить общие проблемы (31%), реализация себя и своих инициатив (17%), желание жить активной жизнью (15%), желание завести друзей (13%) и реализовать свои убеждения (13%).

Большинство россиян (71%) совершали какое-либо общественно полезное дело. 35% помогали вещами, 32% - деньгами, 25% - делами, 20% - продуктами, 4% были донорами крови.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 декабря 2020 года методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.